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350 энергосберегающих светильников установят в Ишиме

Общество, 10:32 03 февраля 2020

Юлии Дериглазовой | Фото: Юлии Дериглазовой

350 энергосберегающих светильников установят на сетях уличного освещения в Ишиме в 2020 году. Об этом заявил глава муниципалитета Федор Шишкин.

Большую часть светильников смонтируют в залинейной части города: на ул. Непомнящего, Ударной, Первомайской, Бригадной, Строительной, Тобольской, Механической. А также и в других районах Ишима - на ул. Докучаева и Полины Осипенко.

По информации пресс-служба городской администрации, 708 светильников заменены за последние два года в рамках программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Получена экономия электроэнергии в размере 815 тыс. 529 кВт, что в денежном выражении превышает 2 млн рублей. Эти средства направят на увеличение продолжительности работы городского уличного освещения.

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# Ишим , Федор Шишкин , энергосбережение

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