Сто медалей завоевали тюменцы на чемпионате УФО по ушу

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Сто медалей завоевала сборная Тюмени на чемпионате УФО по ушу в Челябинске с 31 января по 2 февраля. Тюменцы в общекомандном зачете стали третьими.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил председатель Тюменской областной федерации ушу, главный тренер региональной сборной Сисак Манукян.

"В соревнованиях приняли участие все регионы УФО. В состав сборной Тюмени вошли 33 спортсмена в возрасте от восьми до 30 лет, имеющие победы на всероссийских, международных соревнованиях за последние два года. Тюменцы выступали в разных возрастных категориях в двух направлениях: ушу-таолу и кунфу - традиционное ушу. И там и там заняли третье место по итогам выступлений. В общей копилке завоевали сто медалей разного достоинства", - рассказал тренер.

Впереди у тюменских спортсменов участие во всероссийском чемпионате "Звезды ушу" в Москве, на него отправится команда из семи-девяти человек. Соревнования пройдут 24-28 февраля. С 29 февраля по 1 марта сборная Тюменской области из 17 атлетов ушу выступит на первенстве России в Москве. По словам главного тренера сборной, в команду войдут новички и перворазрядники, мастера спорта. Тюменские мастера боевых искусств также выступят на чемпионате Европы, играх БРИКС, на которых являются постоянными участниками, добавил Сисак Манукян.

Анжела Лебедева