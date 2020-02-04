В тюменских автобусах усилены санитарные мероприятия

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

В общественном транспорте Тюмени усилены санитарные мероприятия. Эта работа направлена на снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, сообщает администрация города.

Водителям и кондукторам выдаются маски, а после каждого рейса поручни и пол в салонах автобусов обрабатываются дезинфицирующими средствами.

"Для сотрудников автотранспортных предприятий проводятся инструктажи по профилактике. Ежедневно экипажам выдаются маски, антисептики для рук и хлорсодержащие таблетки для влажной обработки салона автобуса", – рассказал начальник службы эксплуатации ПАТП № 1 Евгений Яковлев.

Специалисты отмечают, что одноразовая медицинская маска при правильном использовании – надежный и эффективный метод снижения риска заражения и предотвращения распространения гриппа, коронавируса и других возбудителей ОРВИ.

"За день мы встречаемся с большим количеством людей, поэтому масочный режим обязателен, – считает кондуктор маршрута № 11 Светлана Пономарева. – Маски мы получаем ежедневно для замены каждые два часа. На конечных остановочных пунктах проводится влажная уборка салона, особое внимание уделяем поручням, моем полы".