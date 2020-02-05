5 февраля в Тюмени оттепель, снег с дождем и сильный ветер

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Плюс 1 - плюс 2 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 5 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo. К ночи похолодает до минус 3 градусов.

Ожидаются пасмурная погода и снег с дождем.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5-9 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. После 17 часов он изменит направление на юго-западное.

Атмосферное давление пониженное - 738-742 мм. рт. ст.

Заход солнца в 17 часов 13 минут. Долгота дня 8 часов 42 минуты.