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Тюменские школьники с ОВЗ участвуют в профориентационном марафоне

Общество, 13:38 05 февраля 2020

"ТООО ВОИ" во ВКонтакте | Фото: "ТООО ВОИ" во ВКонтакте

Школьники Тюмени и Тюменского района, а также обучающиеся профессиональных образовательных организаций с инвалидностью и ОВЗ принимают участие профориентационном марафоне АБИЛИМПИКС#ТЕСТ#ДРАЙВ, сообщает Центр занятости населения.

В программе марафона, проходящего в Тюменском колледже производственных и социальных технологий - мастер-классы по новым компетенциям конкурса "Абилимпикс": "Сити-фермерство", "Мультимедийная журналистика", "Мебельщик", "Резьба по дереву", "Специалист в сфере фитнеса", "Эксперт по качеству", "Клининг", "Вязание спицами", "Ресторанный сервис", "Декорирование тортов", "Карвинг".

"Результатом марафона станет формирование группы из числа школьников для участия в региональном чемпионате конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в возрастной категории юниоры", — сообщили в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района.

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# Абилимпикс , инвалиды , профориентация

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