"Ереминские луга" купили коров и оборудование для своей мини-фермы

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

20 голов дойных коров черно-пестрой породы и оборудование приобрела мини-ферма "Ереминские луга" при финансовой поддержке администрации Абатского района и департамента АПК, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Проект реализуется за счет собственных средств и за счет грант по программе "Агростартап". На следующих этапах - открытие собственной линии переработки молока и сыра. Для этого будет проработан бизнес-план, привлечены инвестиционные ресурсы, изучен технологический процесс.

Напомним, что 2020 год в Тюменской области объявлен Годом сельского предпринимательства, в его рамках Инвестиционное агентство запланировало серию мероприятий.