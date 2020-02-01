Российский футбольный союз запускает новый проект по подготовке юных футболистов

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Проект подготовки резерва "Наша смена" запускает Российский футбольный союз, сообщается на сайте организации. Проект является важным шагом по реформированию детско-юношеского футбола, отметил президент РФС Александр Дюков.

"Основная цель проекта - создание единой методики подготовки футболистов в соответствии с высокими стандартами УЕФА и ФИФА. Необходимо создать такую систему резерва, которая позволит каждый год готовить достаточное количество игроков для профессионального мужского и женского футбола. Они должны быть готовы выступать на высоком уровне, играть в современный высокоинтенсивный футбол", - подчеркнул он.

Эксперты проекта будут использовать в работе методический опыт ведущих зарубежных футбольных школ и адаптировать его к условиям наших школ. Новая система предполагает деление юных футболистов на три возрастные категории - 6-9, 10-14 и 15-17 лет.

Проект "Наша смена" также включает в себя единую систему соревнований для футболистов в возрасте от 6 до 12 лет. Она поможет тренерам оценивать текущий уровень готовности игроков и анализировать их сильные и слабые стороны.

Система детско-юношеских соревнований в России уже активно реформируется: одним из важнейших шагов в этом направлении стало создание Юношеской футбольной лиги в 2019 году для команд 2002-2003 годов рождения. Летом этого года РФС планирует запустить ЮФЛ для еще двух возрастов: ЮФЛ-1 для игроков 2003 года рождения и ЮФЛ-2 для игроков 2004 года рождения.

Одно из ключевых направлений проекта "Наша смена" - развитие в регионах Детских футбольных центров и Региональных центров подготовки футболистов. На сегодняшний день функционируют четыре региональных центра - в Тамбове, Ижевске, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Главная их задача - подготовка игроков в возрасте от 10 лет и старше. Детские футбольные центры находятся в 33 городах и фокусируются на детях от 6 до 9 лет.

Программы подготовки резерва включены в Федеральный стандарт спортивной подготовки Министерства спорта, что позволит спортивным школам применять методики, разработанные РФС.