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Тюменских школьников ждут на конференции "Открой в себе ученого"

Общество, 18:35 11 февраля 2020

"Конференция школьников "Открой в себе ученого" во ВКонтакте | Фото: "Конференция школьников "Открой в себе ученого" во ВКонтакте

VII Всероссийская научно-инновационная конференция школьников "Открой в себе ученого" пройдет в Санкт-Петербургском государственном техническом институте с 10 апреля для участников из регионов России и СНГ, сообщают организаторы.

К участию приглашают учащихся от 12 до 18 лет, выполнивших научное исследование по направлениям математика, информатика, технические дисциплины, медицина и химия, биология и ботаника, геоэкология и природопользование, экономика, право и политические проекты, лингвистика, литературоведение, культурология, творческие проекты, философия, социология, психология, религиоведение, история, краеведение.

Заявки принимают до 23 часов 59 минут 15 февраля.

Конференция проходит в два этапа. Заочный завершится 15 февраля, оргкомитет отберет работы на основе присланных заявок и тезисов.

Очный этап состоится в Санкт-Петербурге. Участники представят экспертам устную презентацию на соответствующих секциях.

Авторы лучших работ получат дополнительные баллы и рекомендации для поступления на кафедры Санкт-Петербургского государственного технологического института (Университета), Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, Международного Банковского Института.

Положение о конференции здесь.

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# конференция , наука

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