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Чек с онлайн-кассы можно получить через мессенджер

Общество, 16:14 12 февраля 2020

Федеральная налоговая служба России | Фото: Федеральная налоговая служба России

Получить кассовый чек или бланк строгой отчетности можно не только на бумаге, по sms и электронной почте, но и через мессенджер, сообщает Федеральная налоговая служба России.

Продавец может направить кассовый чек на абонентский номер с помощью сервиса обмена сообщениями, если покупатель или клиент предоставил эту информацию.

Чек может отображаться в виде картинки, pdf-документа, ссылки с указанием даты, времени и суммы покупки. Покупателю достаточно нажать на ссылку и перейти на страницу с электронной версией чека.

Такой чек можно сохранить в памяти телефона или облачном хранилище и при необходимости, например, при возврате товара предоставить электронное подтверждение покупки.

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