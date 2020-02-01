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Концерт ко Дню влюбленных пройдет в музее Словцова

Общество, 08:21 13 февраля 2020

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Концертная программа ко Дню влюбленных начнется в Музейном комплекс им. И. Я. Словцова 14 февраля в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

"Прозвучат инструментальные и вокальные произведения зарубежных и отечественных композиторов, среди которых сочинения, хорошо известные широкому кругу любителей музыки, и произведения малоизвестных авторов. В концерте принимают участие юные музыканты Детской школы искусств, студенты и преподаватели колледжа искусств и Тюменского государственного института культуры. Ведущая концерта – Светлана Бархатова", - рассказали организаторы.

Мероприятие проводится в рамках цикла концертных программ "Тюменский государственный институт культуры представляет".

Вход свободный. Возрастная категория 0+.

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# День влюбленных , концерт

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