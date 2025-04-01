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Мария Евдокимова представит Тюменскую область в финале конкурса "Учитель года"

Общество, 15:01 13 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Имена победителей и призеров конкурса профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области" назвали в ДК "Нефтяник" 13 апреля. Итоги подвели в 10 номинациях.

"Отборочные мероприятия — это будущий шаг на Всероссийский тур. Сейчас победителям предстоит сложный этап. Необходимо настроиться и, к началу следующего учебного года показать свои знания, навыки в большом конкурсном испытании. Спасибо нашим экспертам, что сделали честный выбор. Им было очень сложно из этой россыпи бриллиантов выбрать абсолютных чемпионов", – сказала директор департамента образования и науки региона Вероника Ефремова.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Самыми многочисленными номинациями стали "Учитель года", в который заявились 27 участников, и "Мастер года", где было 26 человек. В результате лучшим мастером выбрали преподавателя Тюменского медицинского колледжа Юлию Тютину, а лучим педагогом - учителя математики и информатики тюменской гимназии №16 Марию Евдокимову. Это первая победа тюменки в таком масштабном конкурсе.

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"На городском этапе, конечно, было сложнее, потому что это была первая проба, а когда шла на область, то уже имелись заготовки. С одной стороны легче, а с другой, необходимо было добавить изюминки какой-то, сделать что-то новое. Благодарна всем своим коллегам, администрации, родителям, ученикам, что помогали мне в конкурсе! Уверена, что и дальше мы с ними продолжим с энтузиазмом готовиться к новым свершениям. Передо мной открылся большой интересный путь", - поделилась эмоциями Мария Евдокимова.

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Абсолютным победителем в номинации "Воспитатель года" стала воспитатель по физической культуре Боровского детского сада "Журавушка" Марина Латынцева, лучшим директором признана руководитель Яровской средней школы Наталья Филиппова.

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Педагог-психологом года выбрали Татьяну Забоеву из детского сада № 166, навигатором детства – советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, учителя начальных классов гимназии №49 Юлию Караваеву. Воспитатель детского сада № 155 Анна Мусаева выиграла в номинации "Педагогический дебют" (воспитатель), а в категории учитель - Екатерина Балашова, которая преподает химию в школе № 26.

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Классным руководителем года выбрана учитель математики школы №56 Анна Полухина. Евгения Шабанова - лучший учитель-дефектолог Тюменской области. Женщина работает дефектологом в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья "Горизонт".

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Напомним, 149 человек боролись за звание "Педагог года" на четырех площадках города.

Виктория Макарова

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# Вероника Ефремова , воспитатели , Мастер года , Педагог года , учитель года , учителя

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