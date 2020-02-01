Тюменские девятиклассники проходят итоговое собеседование по русскому языку

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Около 17 тысяч девятиклассников Тюменской области проходят итоговое собеседование по русскому языку 12 февраля.

Об этом ИА "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь областного департамента образования Евгения Самохвалова.

Она отметила, что, несмотря на карантин в ряде школ региона, собеседование не перенесли, так как проводится оно по единым федеральным срокам.

На собеседовании школьникам необходимо выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Если за выполнение работы ученик наберет 10 или более баллов, он получит зачет.

Обработка результатов собеседования займет не более пяти календарных дней. Успешное прохождение итогового собеседования станет допуском к государственной итоговой аттестации, сообщает Минпросвещения РФ.

Помимо основного дня для проведения собеседования, определены и дополнительные сроки – 11 марта и 18 мая для школьников, которые по каким-либо причинам не прошли его 12 февраля.

Напомним, итоговое собеседование по русскому языку для учащихся девятых классов введено в рамках реализации концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. Такая форма взаимодействия с учащимися в период подготовки к экзамену и во время его проведения способствует становлению правильной речи и мотивирует школьников к изучению литературы.

Любовь Голышева