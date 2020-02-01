Более 650 домов в Тюмени вошли в программу капитального ремонта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 650 домов предстоит отремонтировать в Тюмени в 2020 году, это будет завершением второго краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта, начатого в 2018 году. Об этом во время выездного рабочего совещания заявил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

По его словам, в ремонт включены 1 тыс. 125 конструктивных элементов – это кровли, фасады, инженерные канализации. Для половины домов подрядчики уже определены, по остальным работа по отбору закончится к началу весны.

В 2020 году запланирован ремонт 150 кровель. "Если будут протечки, то реализуем страховой механизм. Каждый договор выполнения работ по всем видам конструктивным элементам застрахован. Подрядная организация либо сама выплачивает ущерб пострадавшим жильцам, либо делает это за счет страховой компании. Мы будем следить за тем, чтобы риски свести к минимуму, а алгоритм возмещения убытков собственникам квартир четко и быстро работал", - пояснил Павел Перевалов.

Примером выполнения работ по замене скатной кровли на такую же стал дом под номером 63 по ул. Ленина, где работы уже начаты. В ноябре дому исполнится 60 лет и, по словам жильцов, капитальный ремонт, который по договору с подрядчиком будет выполнен до конца года, станет хорошим подарком.

Как рассказал замглавы города, у дома, расположенного в центре Тюмени есть своя интересная история и особое внимание уделят фасаду. "Некоторые собственники квартир застеклили балконы, некоторые нет, можно увидеть разное оформление козырьков подъездов. Инициативная группа жителей обратилась к администрации с предложением выполнить фасад в едином стилистическом, техническом решении, и мы постараемся пойти им на встречу", - подчеркнул он.

Во время капремонта в доме заменят коммуникации. Объем работ по каждому объекту формируется автоматизированной системой, в которую все управляющие компании города вносят данные по состоянию технических элементов дома. Программа с помощью ряда критериев, утвержденных правительством Тюменской области, в автоматическом режиме формирует очередность проведения капремонта того или иного дома с учетом межремонтного периода. У каждого конструктивного элемента он свой: у коммуникаций – это от 15 до 25 лет, у плоской наплавляемой кровли межремонтный интервал составляет 15 лет, у скатной, в зависимости от примененных материалов, может быть 30-40 лет. Ремонт должен производиться в срок, когда это требуется, и автоматизированная система позволяет это делать.

Ирина Кургузова