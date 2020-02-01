Сорок два проекта по благоустройству сельских территорий реализуют в регионе в 2020 году

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

42 проекта по благоустройству сельских территорий реализуют в Тюменской области в 2020 году с участием государственной поддержки. В районах области появятся обустроенные зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, пешеходные тротуары, будет модернизировано уличное освещение, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской региона.

Общая стоимость проектов составит почти 71 млн рублей, в том числе субсидии — 45,3 млн рублей, чуть более 12 млн - средства из местного бюджета. Более 13 млн рублей составит вклад граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проектов. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий", который включен в направление "Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы России "Комплексное развитие сельских территорий".

Субсидии предоставляются на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий по восьми направлениям. Средства можно направить не только на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, но также на обустройство территории для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок, обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов и другое.