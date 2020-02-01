  • 14 февраля 202014.02.2020пятница
  • USD63,6016
    EUR69,1795
  • В Тюмени -8..-10 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сорок два проекта по благоустройству сельских территорий реализуют в регионе в 2020 году

Экономика, 14:10 14 февраля 2020

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

42 проекта по благоустройству сельских территорий реализуют в Тюменской области в 2020 году с участием государственной поддержки. В районах области появятся обустроенные зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, пешеходные тротуары, будет модернизировано уличное освещение, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской региона.

Общая стоимость проектов составит почти 71 млн рублей, в том числе субсидии — 45,3 млн рублей, чуть более 12 млн - средства из местного бюджета. Более 13 млн рублей составит вклад граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проектов. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий", который включен в направление "Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы России "Комплексное развитие сельских территорий".

Субсидии предоставляются на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий по восьми направлениям. Средства можно направить не только на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, но также на обустройство территории для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок, обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов и другое.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:54 14.02.2020Новый инвестпроект в Тюменской области создан в рамках Года сельского предпринимательства
14:10 14.02.2020Сорок два проекта по благоустройству сельских территорий реализуют в регионе в 2020 году
13:15 14.02.2020"ТехноМодель" запустит первую очередь производства к концу 2020 года
09:35 14.02.2020Посол Великобритании может посетить Тюмень осенью 2020 года