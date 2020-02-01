В регионе родителям особенных малышей помогают справляться с трудностями

| Фото: областной департамент социального развития | Фото: областной департамент социального развития

В 24 территориях юга Тюменской области созданы службы ранней помощи детям с рождения до трех лет. Около двух тысяч детей прошли в них реабилитацию в течение двух лет, сообщает областной департамент социального развития.

Кроме того, организован и работает кабинет профилактики на базе детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда", работает мобильная реабилитационная служба на дому по сопровождению семей с детьми-инвалидами. Разработан сайт ранняяпомощь72.рф.

Формирование современной инфраструктуры служб ранней помощи проходило в течение двух лет с 2018 года. В проекте участвовали учреждения социальной сферы, здравоохранения и дошкольные образовательные организации.

Работа велась по четырем направлениям: создавали центры ранней помощи, обучали более 150 специалистов, закупали оборудование, оказывали необходимую помощь родителям особенных детей.

По информации специалистов, на базе областного центра реабилитации инвалидов создан ресурсно-методический центр ранней помощи родителям, воспитывающим малышей с отклонениями в развитии. Там родителей обучают с привлечением ведущих практиков.

Родители особенных малышей из районов и городских округов могут пообщаться и найти единомышленников в клубах и группах родительской взаимопомощи, либо получить очную или удаленную консультацию, посетить "Школу здоровья" на базе областной клинической психиатрической больницы.

Получить подробную информацию можно в ресурсно-методическом центре ранней помощи по адресу г. Тюмень, ул. Уральская, 60, корпус 1 или по телефону 8 (3452) 43-13-53, доб.118.