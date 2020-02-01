В Тюменской области малышей от полутора до трех лет обеспечат местами в детсадах до конца 2021 года

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В Тюменской области местами в детских садах будут обеспечены дети в возрасте от полутора до семи лет до 2021 года. Об этом на заседании Общественного совета в рамках реализации федерального проекта "Новая школа" сообщила заведующая сектором дошкольного образования областного департамента образования и науки Наталья Гребёнкина.

В мероприятии, которое состоялось в Тюмени 14 февраля, приняли участие депутаты областной и городской дум, представители дошкольных образовательных учреждений, родительской общественности.

Выступая перед участниками заседания, Наталья Гребёнкина отметила, что по данным на начало 2020 года, в регионе на 100% обеспечена доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Теперь перед Тюменской областью стоит задача обеспечить местами в детских садах малышей от полутора лет.

"Острая нехватка мест ощущается сегодня в основном в областном центре. Поэтому мы создаем места преимущественно в Тюмени и в Тюменском районе. В рамках реализации нацпроекта "Демография" до 2021 года в регионе запланировано создать дополнительно около двенадцати тысяч мест в детских садах, из них около четырех тысяч для детей от полутора до трех лет", - рассказала Наталья Гребёнкина.

Она подчеркнула, что задача амбициозная, поэтому в 2020 и 2021 годах в Тюменской области будет идти активное строительство учреждений. Всего за этот период планируется открыть 32 новых детских сада, 26 из которых в Тюмени. Дошкольные учреждения будут открываться как за счет нового строительства, так и за счет капитальных ремонтов зданий, возвращенных в дошкольную сеть и ранее используемых не по назначению. Кроме того, планируется провести капитальный ремонт имеющихся учреждений с расширением их проектной мощности.

Депутат гордумы Екатерина Вешкурцева поинтересовалась, учитываются ли при проектировании и строительстве детских садов особенности застройки города, ведь зачастую именно в новых жилых районах имеется наибольшая потребность в детских садах.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Наталья Гребенкина подчеркнула, что при формировании перечня объектов эти факторы учитываются. К районам с наибольшей востребованностью относятся Московский тракт и прилегающие к нему районы, Тюменские микрорайоны, Заречные микрорайоны, районы ММС, Мыс и Ватутина. Этот перечень подвергается постоянной корректировке, в него вносятся дополнительные объекты в связи с появлением новых микрорайонов.

Актуальным остается и кадровый вопрос. Отвечая на вопрос депутатов, Наталья Гребенкина, отметила, что для обеспечения новых детских садов необходимыми кадрами нужно будет подготовить не менее 700 педагогов.

"Вся эта потребность просчитана, эти цифры учтут при формировании набора на бюджетные места педагогических специальностей в тюменских вузах и колледжах. Мы уже сейчас ориентированы на то, что нужно увеличивать количество подготовленных кадров для работы в системе дошкольного образования. Сегодня по всем требованиям профессионального стандарта, человек, не имеющий специального профессионального образования, не может работать в образовательной организации", - рассказала она.

В целом, на данный момент проблем с кадрами в сфере дошкольного образования в регионе нет. Для педагогов созданы комфортные условия, достойная заработная плата. Педагоги, в том числе младшие воспитатели и помощники воспитателя, работают над повышением квалификации.

Любовь Голышева