Победители финала Кубка РТК получат по 100 баллов за профильный ЕГЭ

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Cтатус федеральной олимпиады получили соревнования по экстремальной робототехнике "Кубок РТК" на 2019-2020 годы, сообщает информационно-образовательный центр Тюменской области.

Конкурс внесен в список олимпиад и творческих конкурсов, за победу в которых участник может воспользоваться одной из льгот при поступлении в вуз: зачислением без вступительных экзаменов и 100 баллов за дополнительные испытания, которые вузы проводят сами, плюсующиеся к баллам ЕГЭ, а также 100 баллов по профильному предмету - вместо результата ЕГЭ.

Также сведения о победителях, занявших 1, 2 и 3 место финала соревнований, вносятся в единый государственный информационный ресурс о талантливых детях. Тем, кто внесен в эту базу, доступны преимущества. Так, можно участвовать в профильных образовательных программах центра "Сириус" или стать претендентами на получение гранта президента РФ при поступлении на очную форму обучения. Подробности можно узнать на сайте.

В прошедшем финале соревнований "Кубок РТК" в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года тюменские ребята заняли весь призовой пьедестал в номинации "Экстремал". Теперь юные робототехники могут воспользоваться всеми льготами и преимуществами при сдаче ЕГЭ и поступлении в вуз.