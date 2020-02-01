В Тюмени выберут творческого защитника Отечества среди дошколят

| Фото: Департамент культуры Тюмени во Вконтакте | Фото: Департамент культуры Тюмени во Вконтакте

Конкурсная программа "А ну-ка, мальчики!" состоится в тюменском ДК "Водник" 23 февраля, сообщает городской департамент культуры.

Среди юных участников определят самого оригинального и творческого будущего защитника Отечества. Организаторы приглашают к участию воспитанников дошкольных учреждений в возрасте от 5 до 7 лет. Конкурс пройдет в два этапа. Отборочный тур состоялся 13 февраля. Во время него участники представят свои визитные карточки.

В финале каждый участник примет участие в тематическом костюмированном творческом конкурсе, на который нужно представить песню, хореографическую композицию, стихотворение и покажет театральную зарисовку на тему "Я – будущий защитник Родины".

Жюри оценит конкурсантов по пятибалльной системе, учитывая оригинальность, артистичность, творческий подход, эрудицию и находчивость каждого из участников. Лучших наградят дипломами и памятными призами.