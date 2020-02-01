Тюменский и Томский театр кукол отправятся на обменные гастроли

| Фото: Тюменский театр кукол | Фото: Тюменский театр кукол

Обменные гастроли Тюменского и Томского театров кукол состоятся по программе "Большие гастроли для детей и молодежи" в апреле, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Томский областной театр куклы и актера "Скоморох" им. Романа Виндермана в Тюмени 8- 11 апреля покажет юным театралам три спектакля: "Откуда берутся сказки", "Чудо-дерево" и "Сказка про Мышонка".

Тюменский театр кукол отправится в Томск с 22 по 25 апреля. Тюменцы покажут "Не хочу быть собакой", "Бобик в гостях у Барбоски" и "Красная шапочка".

По словам директора Тюменского театра кукол Василия Пустыльникова, польза от обменных гастролей многогранная. Зрители увидят новые художественные формы. Для актеров это обмен опытом.

"Выбор пал на эти спектакли не случайно. Они играются при небольшом количестве декораций, что значительно облегчает переезд. Но при этом постановки очень яркие, они восторженно принимаются юными зрителями", - подчеркнул Василий Пустыльников.

"Большие гастроли" существуют с 2014 года, они призваны развивать единое театральное пространство России, расширяя границы взаимодействия театров, регионов и стран ближнего зарубежья. В межрегиональном туре в 2020 году участвуют 72 региона, на гастроли отправятся 118 театров.