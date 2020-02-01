График работы поликлиник изменится в праздничные дни

| Фото: ishim.admtyumen.ru | Фото: ishim.admtyumen.ru

График работы городских поликлиник Тюмени изменится в праздничные дни февраля и марта, сообщает областной департамент здравоохранения.

22, 24 февраля и 7, 9 марта дежурные врачи будут принимать пациентов с 9 до 16 часов. В поликлиниках в это время будут работать процедурный и перевязочный кабинеты, клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологическое отделение и кабинет ЭКГ. По графику будут вести прием узкие специалисты и работать отделение неотложной помощи.

23 февраля и 8 марта лечебные учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Нуждающихся в медицинской помощи примет дежурный врач. Будут работать процедурный и перевязочный кабинеты, отделение неотложной помощи.

Более подробную информацию можно уточнить в каждой медицинской организации.

Номера телефонов службы экстренной медицинской помощи населению – скорой помощи: при звонке со стационарного телефона – 03; при звонке с сотового телефона – 103.