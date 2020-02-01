Пять тюменских СМИ поборются за победу в конкурсе деловой журналистики

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Определились победители регионального этапа Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России", сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Регион на федеральном этапе статусного соревнования представят информационное агентство "Тюменская линия", интернет-газета "Вслух.ру", сетевое издание "Rayon72.ru – новости Тюменского района". Кроме того, за победу будут бороться корреспонденты газеты "Тюменская область сегодня" Злата Мороз и телеканала "Тюменское время" Светлана Зорина. Оценивать их работы будет жюри в Москве.

По словам президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуарда Абдуллина, в 2020 году на региональный конкурс были представлены интересные и сильные работы тюменских журналистов о росте экономики региона, отдельных муниципалитетов и даже хозяйств.

"Это говорит о том, что бизнес Тюменской области поступательно идет вперед, для его развития создаются комфортные условия, предприниматели ищут интересные, перспективные ниши и готовы рассказать о своей работе корреспондентам СМИ", - подчеркнул он.

Награждение победителей конкурса в 2020 году состоится 8 апреля в МИА "Россия сегодня" в рамках Всероссийского форума деловых СМИ. Лидеры отбора жюри получат дипломы и ценные призы. Гран-при конкурса вручат победителю по теме года "Лучшая история предпринимательского успеха".

Ежегодный конкурс "Экономическое возрождение России" проводится в 26 раз. Его организуют Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России. В 2019 году победителем в номинации "Лучшее региональное СМИ" стало информационное агентство "Тюменская линия", награду в Москве вручили директору информагентства Сергею Пересторонину. Всего на конкурс тогда было подано 373 заявки под эгидой 69 Торгово-промышленных палат.