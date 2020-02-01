Тоболяки будут отмечать масленицу два дня

| Фото: ИА Тюменская линия" | Фото: ИА Тюменская линия"

Масленичные гулянья пройдут в Тобольске 29 февраля и 1 марта, сообщает городская администрация.

Для тоболяков будут работать пять праздничных площадок: на Красной площади кремля, в микрорайонах Левобережье, Иртышский, Менделеево и Сумкино. В отдаленных микрорайонах города праздничные мероприятия пройдут 29 февраля.

Главное праздничное мероприятие "Госпожа Широкой Масленицы" состоится на Красной площади кремля 1 марта с 13 до 16 часов. Для горожан запланировано проведение более 50-ти интерактивных конкурсов и площадок.

"Концепция празднования предполагает создание Блин-города, на улицах которого находятся интерактивные, творческие и игровые площадки. Участвуя в различных конкурсах и аттракционах, гости зарабатывают валюту придуманного города "блинрики", которую могут потратить на чай, блины, небольшие призы и участие в лотерее", - рассказала директор городского департамента культуры и туризма Елена Распопова.

На главной сцене праздника пройдет театрализованное представление "Формула весны". Мастера по декоративно-прикладному творчеству развернут прилавки с ремесленными работами. Для гостей праздника будут работать игровые зоны: "Богатырские забавы", "Масленичный хоккей", "Сырные гонки", "Масленичный керлинг", детская игровая программа "Весеннее настроение", квест "Масленичная седмица", аттракцион "Покорение столба", "Блинный забег" и "Перетягивание каната". Фольклорный ансамбль "ЯромилЪ" из Тюмени прогонит зиму.

На празднике можно будет принять участие в перетягивании каната длиной 240 метров и весом 112 кг. За покорение семиметрового столба предусмотрены призы.

Любителей караоке ждет фестиваль частушек, любителей экстрима - силовое шоу. Также традиционно масленичная торговля порадует горожан шашлыками, горячей выпечкой, сувенирной продукцией и детскими аттракционами. Финалом праздника станет холодный фейерверк и сожжение шестиметрового чучела главной "Масленицы".