  • 24 февраля 202024.02.2020понедельник
  • USD64,3008
    EUR69,4191
  • В Тюмени -3..-5 С 7 м/с ветер юго-восточный

Палата интенсивной терапии для пациентов с инсультом работает в тюменской ОКБ №2

Общество, 09:06 24 февраля 2020

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 80 пациентов получили лечение в отдельной палате интенсивной терапии для пациентов после инсульта, которую обустроили и отремонтировали в феврале в Областной клинической больнице №2, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Палата площадью более 80 кв. м рассчитана на восемь коек и расположена в приемном отделении взрослого стационара – около кабинета сосудистого приема, куда, минуя общий поток, доставляются все взрослые пациенты с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. В ее оснащение входят инфузионные станции, доступ кислорода, многофункциональные кровати, обеспечивающие правильное положение тела. Помещение оборудовано современной системой прикроватного мониторинга с возможностью оценки не только рутинных показателей (артериальное давление, частота сердечных сокращений, насыщение крови кислородом), но и измерения параметров системной гемодинамики. Оборудование для палаты приобрели за счет средств областного бюджета в рамках реализации региональной составляющей нацпроекта "Здравоохранение".

"Состояние человека сразу после инсультного приступа требует тщательного наблюдения. Госпитализация в специализированную палату интенсивной терапии позволяет предотвратить или своевременно обнаружить возникающие после инсульта осложнения, повысить шансы пациента на полное восстановление неврологических функций", - рассказал руководитель Регионального сосудистого центра Дмитрий Некрасов.

В палате интенсивной терапии больные в остром периоде ишемического и геморрагического инсульта или с транзиторными ишемическими атаками проводят не менее суток под круглосуточным наблюдением врачей и среднего медицинского персонала. После этого их переводят в одно из профильных отделений на стационарное лечение.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инсульт , национальный проект Здравоохранение , ОКБ №2

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:35 24.02.2020Двадцать три проекта НКО Тюменской области стали победителями первого конкурса президентских грантов 2020 года
10:03 24.02.2020Тюменские волонтеры прошли обучение в школе зоопросветителей
09:06 24.02.2020Палата интенсивной терапии для пациентов с инсультом работает в тюменской ОКБ №2
23:48 23.02.2020Омбудсмен Сергей Миневцев: Романов отказался от медицинского осмотра 23 февраля