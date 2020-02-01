Палата интенсивной терапии для пациентов с инсультом работает в тюменской ОКБ №2

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 80 пациентов получили лечение в отдельной палате интенсивной терапии для пациентов после инсульта, которую обустроили и отремонтировали в феврале в Областной клинической больнице №2, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Палата площадью более 80 кв. м рассчитана на восемь коек и расположена в приемном отделении взрослого стационара – около кабинета сосудистого приема, куда, минуя общий поток, доставляются все взрослые пациенты с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. В ее оснащение входят инфузионные станции, доступ кислорода, многофункциональные кровати, обеспечивающие правильное положение тела. Помещение оборудовано современной системой прикроватного мониторинга с возможностью оценки не только рутинных показателей (артериальное давление, частота сердечных сокращений, насыщение крови кислородом), но и измерения параметров системной гемодинамики. Оборудование для палаты приобрели за счет средств областного бюджета в рамках реализации региональной составляющей нацпроекта "Здравоохранение".

"Состояние человека сразу после инсультного приступа требует тщательного наблюдения. Госпитализация в специализированную палату интенсивной терапии позволяет предотвратить или своевременно обнаружить возникающие после инсульта осложнения, повысить шансы пациента на полное восстановление неврологических функций", - рассказал руководитель Регионального сосудистого центра Дмитрий Некрасов.

В палате интенсивной терапии больные в остром периоде ишемического и геморрагического инсульта или с транзиторными ишемическими атаками проводят не менее суток под круглосуточным наблюдением врачей и среднего медицинского персонала. После этого их переводят в одно из профильных отделений на стационарное лечение.