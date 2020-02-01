Опыт модернизации тюменской службы занятости представили в Санкт-Петербурге

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев представил доклад о реализации мероприятий по модернизации службы занятости населения в регионе на IX Межрегиональной конференции по вопросам труда, занятости населения и трудовой миграции в Санкт-Петербурге. Она прошла на международном форуме труда с участием представителей службы занятости Тюменской области, сообщает региональный департамента труда и занятости населения.

Первый в Тюменской области модернизированный кадровый центр был открыт 24 декабря 2019 года на базе Центра занятости населения Ишима и Ишимского района. Помещение оборудовано современной техникой, созданы более комфортные условия для посетителей, в зоне первичного приема выделена и оборудована игровая зона для детей, внедрен фирменный стиль оформления.

"И все же основные изменения коснулись технологии работы центра. Оптимизированы процессы оказания услуг, что позволило высвободить дополнительное время (около 30%), которое будет использовано для индивидуального сопровождения клиентов, - отметил Владимир Сысоев. - Кроме того, обновленной службе теперь предстоит решать комплекс задач, возникающих в процессе получения услуг в соответствии с жизненными ситуациями граждан и бизнес-ситуациями работодателей".

В результате оптимизации процессов оказания услуг, усиления работы с работодателями, закрепления личных кураторов для сопровождения процесса трудоустройства граждан улучшились основные показатели работы кадрового центра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам исследования РАНХиГС, уровень удовлетворенности соискателей – получателей услуг кадрового центра вырос на 15,9% с момента начала реализации мероприятий по модернизации службы занятости.

Новые подходы к работе, сформированные по итогам модернизации кадрового центра, стали основой для пересмотра нормативной правовой базы, готовятся также предложения по корректировке федерального законодательства. Кроме того, опыт модернизации будет тиражирован в дальнейшем на все центры занятости населения Тюменской области.