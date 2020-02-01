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В Новом Уренгое водитель сбил игравшего во дворе ребенка

Происшествия, 14:27 28 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Новом Уренгое автомобиль ВАЗ сбил игравшего во дворе ребенка 28 февраля. Мальчик 2014 года рождения находится в больнице, его состояние тяжелое, сообщает ИА "Север-пресс".

По предварительным данным, ДТП произошло в 12 часов 15 минут в микрорайоне Тундровом. Водитель отечественного автомобиля не принял мер к снижению скорости и сбил ребенка. После этого водитель проехал еще несколько метров, прежде чем остановить машину. Сообщается, что он сам привез ребенка к врачам, но не сообщил в правоохранительные органы.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации, его состояние стабильно-тяжелое.

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# ДТП , Новый Уренгой

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