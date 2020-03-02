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Агростартап: тюменские фермеры могут получить до шести миллионов рублей

Экономика, 13:37 02 марта 2020

Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

На грант "Агростартап" смогут претендовать начинающие предприниматели Тюменской области в АПК и получить до 6 млн рублей, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Эти средства заявитель может использовать на приобретение земельных участков сельхозназначения, производственных и складских зданий, помещений для хранения и переработки продукции. Конкурс на определение победителя объявят весной 2020 года.

Напомним, проект "Год сельского предпринимательства" реализуется правительством Тюменской области.

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# инвестиционное агентство , сельское хозяйство

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