Агростартап: тюменские фермеры могут получить до шести миллионов рублей

| Фото: Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

На грант "Агростартап" смогут претендовать начинающие предприниматели Тюменской области в АПК и получить до 6 млн рублей, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Эти средства заявитель может использовать на приобретение земельных участков сельхозназначения, производственных и складских зданий, помещений для хранения и переработки продукции. Конкурс на определение победителя объявят весной 2020 года.

Напомним, проект "Год сельского предпринимательства" реализуется правительством Тюменской области.