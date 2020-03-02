Александр Моор: в решении проблем инвалидов важна последовательность

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Новое здание центра реабилитации и социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья будет построено в Тюмени в течение трех-четырех лет. Такое решение было принято на внеочередном заседании Cовета по делам инвалидов при губернаторе Тюменской области, которое прошло под руководством главы региона Александра Моора 2 марта.

"У меня есть кардинальное предложение: спроектировать и построить в Тюмени новое здание или комплекс зданий - общественный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Создать в нем условия, чтобы инвалиды могли реализовать там все свои потребности. При проектировании нужно учесть все нюансы, создав для этого рабочую группу, в которую войдут представители общественных организаций инвалидов", - выступил с инициативой глава региона.

Новый общественный центр для инвалидов, в котором можно будет проводить время, трудиться, заниматься творчеством и спортом, губернатор предложил возвести на земельном участке площадью 3,5 га, расположенном в Восточном административном округе. Участники заседания встретили инициативу губернатора аплодисментами.

Трудоустройство инвалидов, создание для них специализированных рабочих мест - очень важная задача региональной власти. Но еще важнее наладить эффективный сбыт продукции, произведенной людьми с ограниченными возможностями здоровья, по рыночным ценам, отметил губернатор. Для этого Александр Моор предложил организовать для инвалидов-производителей социальную акцию - аналог проекта "Покупаем тюменское".

"Я пока не знаю, как эту акцию можно назвать, но ее суть - призвать тюменцев покупать продукцию, сделанную руками инвалидов. Когда ты смотришь на полку в магазине, где стоит отмеченный специальным ценником качественный продукт, не хуже прочих, но сделанный людьми с ограниченными возможностями здоровья - ты осознаешь свою социальную ответственность. Думаю, наши земляки откликнутся, такая продукция будет востребованной", - сказал губернатор.

Кроме того, губернатор поддержал инициативу инвалидов об увеличении количества социальных такси.

Очень важный вопрос, обсуждавшийся на заседании, - имущественный ценз для предоставления инвалидам льгот на получение жилья.

"Я предлагаю использовать подход, который не привязывался бы к какой-то конкретной сумме, которую всегда сложно обосновать, а к формуле, основанной на законе об обеспечении инвалидов жильем. Я предлагаю такую формулу: социальную норму в 18 квадратных метров мы умножаем на рыночную стоимость имущества на 1 января текущего года, которую официально устанавливает Минстрой России для всех регионов. На сегодняшний день в Тюменской области эта сумма - 44 тысячи 883 рубля. Таким образом, имущественный ценз составит чуть более 807 тысяч рублей. При этом я предлагаю не учитывать в этой сумме имущество, связанное с реабилитацией инвалидов, в том числе автомобили. Ценз привязывается к рыночной стоимости жилья", - сказал Александр Моор.

Губернатор выразил готовность при наличии поддержки инвалидов внести соответствующий законопроект в Тюменскую областную думу в кратчайшие сроки.

"Формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья - важнейший вопрос. Но, безусловно, проблемы инвалидов за один год, за один день не решить", - сказал губернатор. Глава региона выразил готовность помочь с оплатой обучения специалистов по обеспечению доступной среды для инвалидов. По его мнению, экспертов с подобной квалификацией сегодня не хватает, особенно в сфере бизнеса.

Во встрече с главой региона приняли участие председатели областных отделений Всероссийского общества инвалидов, Всероссийское общество глухих и Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых.

"Я всегда считал и считаю, что любые проблемы, которые у нас всегда были, есть и будут, нужно обсуждать и решать в диалоге за круглым столом. И самое главное, делать это нужно с уважением к позиции оппонентов. Других вариантов просто нет. Все иные подходы деструктивны и пользы не принесут, - подчеркнул Александр Моор. - В решении проблем инвалидов важны последовательность и целеустремленность. Мои встречи с инвалидами станут традиционными".

Напомним, что трансляция внеочередного заседания Совета по делам инвалидов при губернаторе прошла в соцсетях Александра Моора.

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Евгений Бабенко