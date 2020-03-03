Одиннадцать дворов отремонтировано в Восточном округе Тюмени в 2019 году

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

11 дворовых территорий отремонтировано в Восточном административном округе Тюмени в 2019 году.Об этом на совещании рассказал заместитель руководителя управы Восточного административного округа Артем Правдин, сообщает администрация города.

Жители домов № 126 по ул. 30 лет Победы, №№ 44, 46, 48, 50, 124 по ул. 30 лет Победы, № 16 по ул. Олимпийской, № 39 по ул. Широтной, №№ 2, 8 по ул. Энергостроителей, и № 38-б по ул. Станционной получили новые детские и спортивные площадки, тротуары и проезды, дополнительные парковочные места, во дворах выполнено водоотведение, дополнительно высажены деревья и кустарники.

Кроме того, на средства бюджета Тюменской области при содействии депутатов Тюменской областной и городской дум в 2019 году установлены малые архитектурные формы на территории двух дворов по ул. Энергостроителей, 10, корпус 1 и ул. Василия Гольцова, 3.

На восьми объектах протяженностью 1,57 км и на трех объектах протяженностью 0,355 км были проложены новые тротуары, устроено наружное освещение. В округе созданы и отремонтированы системы водоотведения. На четырех улицах в районе индивидуальной жилой застройки (напротив ТЭЦ-2) при ремонте автомобильной дороги восстановлены водоотводные канавы, на пяти объектах устроено 12 дренажных колодцев. На перспективу разработана проектная документация на устройство ливневой канализации в отношении шести проблемных объектов округа.

Комплексное благоустройство выполнено на трех озелененных территориях: по ул. Моторостроителей, 6, корп. 2, по ул. Монтажников (на участке от ул. Янтарной до ул. Н. Ростовцева) и на главном объекте прошлого года – территории по ул. Логунова - ул. Широтной, 53, 55 – ул. Пермякова, 54-б. Это самая большая благоустроенная озелененная территория с очищенным прудом и укрепленными берегами, также там устроена детская площадка с травмобезопасным покрытием. Все три территории освещены, пешеходы могут передвигаться по новым тротуарам, там растут молодые кустарники и деревья. Предпочтение отдавалось крупномерным саженцам. В ходе реализации плана озеленения территории Тюмени на 2019 год, специалисты МКУ "ЛесПаркХоз" высадили в округе 2 тыс. 238 деревьев ценных пород.

Заместитель главы Тюмени Павел Перевалов напомнил, что в городе несколько лет ведется серьезная работа по озеленению.

"В 2020 году будет высажено более 10 тысяч деревьев, из них 2,5 тысячи – на территории Восточного округа. Это дополнительно к таким экологическим акциям как "Классное дерево", в которых жители ВАО участвуют уже не первый год. Идет и акция "Посади дерево", в рамках которой управляющие организации по инициативе жителей могут подавать заявку на предоставление субсидии в департамент городского хозяйства и озеленять свои дворы. Я призываю жителей присоединяться!" – сказал он.

В завершение совещания лучшие работники управы и представители надежных подрядных организаций получили награды администрации города.