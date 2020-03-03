Тюменская компания "Веста" расширяет производство

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Вторую очередь строительства производственного комплекса завершило ООО "Веста", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Новое здание прибавило 680 кв. метров производственных площадей. В нем расположен склад материалов готовой продукции, дополнительные столы для изготовления изделий из ПВХ материалов. Расширение позволило создать пять новых рабочих мест.

Объем сложений в данный проект при финансовой поддержке инвестиционного агентства составил 14 млн рублей.

Добавим, что ООО "Веста" с 2004 года производит изделия из технических тканей: пологи, тенты, буровые и строительные укрытия. Производимая продукция обширно используется во многих видах бизнеса: автосервисах, грузоперевозках, промышленности, нефтегазодобыче.