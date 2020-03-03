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Тюменская компания "Веста" расширяет производство

Экономика, 11:54 03 марта 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Вторую очередь строительства производственного комплекса завершило ООО "Веста", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Новое здание прибавило 680 кв. метров производственных площадей. В нем расположен склад материалов готовой продукции, дополнительные столы для изготовления изделий из ПВХ материалов. Расширение позволило создать пять новых рабочих мест.

Объем сложений в данный проект при финансовой поддержке инвестиционного агентства составил 14 млн рублей.

Добавим, что ООО "Веста" с 2004 года производит изделия из технических тканей: пологи, тенты, буровые и строительные укрытия. Производимая продукция обширно используется во многих видах бизнеса: автосервисах, грузоперевозках, промышленности, нефтегазодобыче.

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# инвестиции , инвестиционное агентство Тюменской области , малый и средний бизнес , производство

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