Тюменцы стали больше интересоваться загородными домами, коттеджами и гаражами

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Цены на тюменскую недвижимость находятся на уровне 2019 года, но такая тенденция, по оценке экспертов федерального агентства "Этажи", может продлиться недолго. Динамика роста стоимости в долгосрочной перспективе, по мнению экспертов, зависит сегодня от многих факторов.

Во-первых, тюменцы стали активнее инвестировать в загородную недвижимость, и очевидно, что никакого снижения стоимости в этом сегменте не стоит ожидать. Рост же может составить, в зависимости от категории загородной недвижимости, от 5 до 15 %.

Эксперты отмечают, что такой растущий спрос связан с целым рядом факторов. С одной снизились ставки по ипотеке, с другой - активизировались те, кто хочет использовать свой материнский капитал, инвестировав в недвижимость, в том числе и загородную.

"Количество сделок на рынке загородной недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 50 процентов, вдвое активнее стали покупать коммерческую недвижимость и гаражи", - пояснил аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов.

Такой спрос, по мнению руководителя центра загородной недвижимости компании Антона Саукова, естественно, приведет к росту стоимости загородной недвижимости, где влияние окажет появление сельской ипотеки и ежегодно растущий интерес к индивидуальному жилищному строительству.

А вот уровень продаж квартир, как на первичном, так и на вторичном рынке вырос незначительно, на 5-10 % относительно января-февраля 2019 года. Зато, как отмечают, эксперты увеличилась скорость совершения сделок.

"Потенциальные покупатели стали более оперативно принимать решение о приобретении понравившегося варианта недвижимости, конечно, не последнюю роль в этом играют скидки, которые сейчас готовы делать продавцы недвижимости реальным покупателям, - отмечает Александр Иванов. - Количество предложений на рынке недвижимости сейчас очень велико. Продавцы квартир это понимают и готовы предлагать конкурентную цену за свою недвижимость".