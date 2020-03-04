Музеи региона могут побороться за победу в конкурсе экспозиций о подвиге советского народа

| Фото: pobedarf.ru | Фото: pobedarf.ru

Поучаствовать в конкурсе на лучшую экспозицию, посвященную боевому и трудовому подвигу советского народа, предлагают музеям предприятий и организаций Тюменской области. Конкурс организован в рамках проекта "Территория Победы", а его финалисты получат право представить свои концепции в выставочном пространстве Музея Победы, сообщают организаторы.

По словам замдиректора Музея Победы Светланы Любенковой, этот проект позволит вывести экспозиции музеев предприятий и различных организаций на новый уровень, ознакомить с ними широкую аудиторию.

"Часто предметы, которые хранятся в подобных коллекциях, видит только ограниченный круг людей, а ведь среди экспонатов могут быть исторические ценности, имеющие огромное значение", – подчеркнула она.

Участвовать в конкурсе могут общественные, корпоративные и частные музеи, а также музеи, созданные при различных организациях и учреждениях, в том числе при вузах, больницах или силовых ведомствах. Основное требование – экспозиция должна быть с четко выраженной исторической составляющей, посвященной Великой Отечественной войне.

Прием заявок начался 1 марта и завершится 31 августа 2020 года. К заявке конкурсантам необходимо приложить комплект документов о музее и экспозиции, описание ее концепции, план и фотографии. Материалы принимают по электронной почте expert@cmvov.ru, а также по адресу: 121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, 10, Музей Победы с пометкой "Конкурс – территория Победы".

С 1 сентября по 10 ноября заявки изучит экспертная комиссия. Жюри проверит материалы и выберет 25 финалистов. Они будут объявлены с 12 по 14 ноября.

Планируется, что торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. Для 25 победителей на портале международного проекта "Территория Победы" будут созданы отдельные страницы. Также экспертная комиссия выберет тройку лидеров. Они смогут представить свои экспозиции на выставочных площадках Музея Победы.