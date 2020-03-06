Три команды представляют Тюменскую область в полуфинале конкурса "Учитель будущего" в Екатеринбурге

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Региональный полуфинал профессионального конкурса открылся в Екатеринбурге 6 марта. В нем принимают участие три команды учителей из Тюменской области, 22 - из Свердловской области, 14 – из Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, девять команд Челябинской области, пять – Ямало-Ненецкого автономного округа и одна из Курганской области.

Всего из Уральского федерального округа на конкурс поступило 2 тыс. 485 заявок. Приглашение в полуфинал получили 56 команд, участники которых показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

"В каждом регионе есть свои уникальные решения и находки стоящих перед нами сегодня вызовов, - поприветствовал участников и гостей конкурса заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов. - Позвольте поблагодарить всех вас за ваш ежедневный вклад в дело развития нашей страны".

В числе сильнейших - девять учителей Тюменской области. Виталий Ерохин, Игорь Гусев, Татьяна Погребнюк из школы № 88 Тюмени, представители Масальской школы Упоровского района: Светлана Толстоногова, Светлана и Надежда Краснояровы. Также в числе участников от Тюменской области - трое тобольских педагогов. В полуфинал всероссийского конкурса прошли учителя из школы № 9 Оксана Лебедка, Наталья Борщова и Ирина Берендеева.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В таких конкурсах важно уметь работать в команде, дополнять друг друга, действовать слаженно. Все это у нас есть, отработано годами во время интегрированных уроков", - отметила учитель географии Оксана Лебедка.

Конкурсные испытания будут проходить три дня. Они подготовлены в формате "педагогического триатлона", включающего в себя: педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игру. Для команд полуфиналистов, помимо конкурсных испытаний, организован образовательных блок: встречи, лекции и мастер-классы. По итогам окружного полуфинала будут определены команды, которые примут участие в финале конкурса.

Добавим, что в феврале и марте 2020 года будет проведено восемь полуфиналов во всех федеральных округах: в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Томске, Грозном, Ростове-на-Дону, Уфе и Солнечногорске. В полуфиналы допущено более 1 тыс. 200 участников. В финал выйдут 300 участников – 100 команд.

Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Николай Ступников