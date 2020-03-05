Фестиваль "Всемирный день поэзии" развернется в Тюменском драмтеатре

| Фото: Фестиваль "Всемирный день поэзии" во ВКонтакте (архив) | Фото: Фестиваль "Всемирный день поэзии" во ВКонтакте (архив)

Фестиваль "Всемирный день поэзии" развернется в Тюменском драматическом театре 21 марта в 19 часов.

Фестиваль зародился в 2016 году в Санкт-Петербурге. Основателем и бессменным куратором его стала поэтесса Стефания Данилова. В 2017 году к фестивалю присоединилось еще несколько городов, включая Тюмень. С тех пор география мероприятия расширялась.

"В 2019 году это уже 60 городов в 12 странах мира. Так неожиданно "Всемирный день поэзии" стал самым масштабным явлением современной русской словесности. Для более эффективной работы фестиваля было принято решение о его модернизации. В дальнейшем он переродится в проект под совершенно иным названием. Информация об этом появится чуть позже. Ну, а пока мы решили подвести яркий итог трехлетней работы фестиваля в нашем регионе. За этот период в нем приняло участие полторы сотни авторов. Полтора десятка из них стали лауреатами фестиваля", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" региональный куратор фестиваля, поэт Владимир Ордовский.

В 2020 году "Всемирный день поэзии" пройдет без конкурсной части. По словам организаторов, это будет большой гала-концерт на сцене Тюменского драматического театра, где соберутся лауреаты прошлых лет, чтобы представить лучшую поэзию региона.

"Действо традиционно будет проходить 21 марта — во Всемирный день поэзии — международный праздник, утвержденный ЮНЕСКО в 1999 году. Поэтому ждем всех неравнодушных жителей города приобщиться к высокому и вечному", — добавил Владимир Ордовский.

Вся информация о лауреатах и специальных гостях фестиваля будет появляться в группе мероприятия во ВКонтакте.

Инна Пахомова