Лучшие конкурсные фотографии представлены на фотовыставке "Многонациональная Россия" в Тюмени

| Фото: исторического парка "Россия - моя история" | Фото: исторического парка "Россия - моя история"

160 произведений представлены на фотовыставке "Многонациональная Россия", которая работает в историческом парке "Россия — моя история" (ул. Орджоникидзе, 47). Она организована в сотрудничестве с Русским географическим обществом, сообщает учреждение.

Тюмень стала одним из восьми российских городов, где принимают фотовыставку. Шорт-лист экспозиции составлен из победителей ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна" в номинациях "Культурное наследие", "Коренные и малочисленные народы России", "Россия в лицах", "Мир в наших руках", "Пейзаж", "Россия с высоты птичьего полета". Произведения уникальны не только как свидетельства, но и как художественные произведения.

На выставке посетителей ждет интересное путешествие по России. Они смогут перемещаться с высоты птичьего полета — в водные глубины, с высоких гор — под палящее степное солнце, от опасной близости хищников — в атмосферу праздника и полной безмятежности, где человек — часть огромного мироздания, а не центр машины прогресса.

"Эта выставка будет интересна зрителям всех возрастов — при условии, что они захотят удивиться, узнать что-то новое и открыть для себя Россию как источник вдохновения для стольких талантливых фотографов. Выставку будут сопровождать экскурсионная программа, а аудиогид, встроенный в мобильное приложение, можно будет унести домой", — рассказал руководитель московского исторического парка "Россия — моя история" Иван Есин.

Вход на выставку бесплатный, она будет работать до 10 мая 2020 года.

В дни проведения выставки состоятся встречи с представителями Тюменского областного отделения Русского географического общества.