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Итоги конкурса "Учитель года" подвели в Юргинском районе

Общество, 09:02 09 марта 2020

"Новости Юргинского района" во ВКонтакте | Фото: "Новости Юргинского района" во ВКонтакте

Учитель истории и обществознания Юргинской школы Лариса Коновалова завоевала звание "Учитель года" на конкурсе педагогического мастерства, итоги которого подвели в Юргинском районе.

Несмотря на 20-летний стаж работы, победа в конкурсе ценна для Ларисы Коноваловой. В 2011 году она была признана лучшей в номинации "Педагог дополнительного образования" как руководитель школьного музея. Возглавляет она его и сейчас, а собранные материалы фондов помогают вызвать интерес у школьников к истории страны и малой родины.

"Первое, что необходимо для изучения любого предмета, – это интерес. История не должна быть абстрактной, ее факты должны быть живыми, тогда они запомнятся. Поэтому использую любую возможность, не просто рассказать ребятам о какой-то эпохе, но и показать, дать возможность прочувствовать, сделать личным, а потому понятным", - рассказала Лариса Коновалова.

Помогает в работе ей и общественная деятельность, которой она занимается в местной автономии немцев. Многие ученики активно участвуют в подготовке районных праздников, представляют немецкую культуру на тематических различных конкурсах, выезжая в другие районы и города области.

Главным правилом своей профессии Лариса Коновалова считает взаимопонимание, которое учитель должен достигнуть с каждым из своих учеников. "Если не будет контакта, доброго диалога, то ничего не добьешься. Нельзя передать знания, привить какие-то качества детям, используя давление", - подчеркнула педагог.

Важнее победы для нее то, что при подготовке к нему удалось найти новые приемы и практики, и предстоящее что участие в областном туре для нее, прежде всего, - возможность почерпнуть новые знания и новый опыт.

Добавим, что итоги районного конкурса профессионального мастерства "Педагог года – 2020" подводили по трем номинациям. В номинации "Педагогический дебют" лучшей стала учитель английского языка Володинской школы Елена Борисова. Воспитателем года признана воспитатель Лесновского детского сада Ирина Налобина. Всего в испытаниях приняли участие 12 работников сферы образования.

Ирина Кургузова

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# конкурс профессионального мастерства , педагоги , учитель года , Юргинский район

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