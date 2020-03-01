Выставку в областной научной библиотеке посвятили юбилею учреждения

Сотрудники Тюменской центральной библиотеки 1932 г. | Фото: Тюменская областная библиотека им. Менделеева во ВКонтакте Сотрудники Тюменской центральной библиотеки 1932 г. | Фото: Тюменская областная библиотека им. Менделеева во ВКонтакте

Выставка "Библиотека ближе, чем ты думаешь!" откроется в Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева 16 марта в 15 часов и посвящена 100-летию библиотеки, сообщают организаторы.

Выставка включает в себя книжно-иллюстративную экспозицию "Из века минувшего в день сегодняшний", которая охватывает основные вехи истории развития и становления библиотеки. На ней представлены книги тюменских краеведов, написанные на основе архивных материалов, издания по истории библиотечного дела Тюмени, книги военных лет, поступившие в библиотеку с 1942 по 1945 гг. А также воспоминания ветеранов библиотечной отрасли, работавших в библиотеках муниципальных образований юга Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Экспозиция дополнена фотографиями из личного архива П. Г. Шестакова, директора библиотеки с 1926 по 1950 гг., из архива ГАУК ТОНБ. На фото можно увидеть здания, где размещалась библиотека, редкие фотографии интерьеров, мероприятий различных периодов.

Фотовыставка "Фотолетопись: время, события, люди" представляет 50 фотографий из архива библиотеки, отражающих историю развития учреждения, начиная с 20-х годов прошлого века по настоящее время.

Инсталляция "Библиотека ближе, чем ты думаешь!" позволит познакомиться с интерьерами библиотеки былых времен. Посетители увидят стол-кафедру, читательские формуляры, библиотечные каталоги с карточками, бумажные требования, рабочий стол читателя, переходящее Красное знамя, вымпел "Бригада высокой культуры производства" и другие предметы. Каждый сможет представить себя в роли читателя и библиотекаря прошлого века.

В презентации выставки примут участие: представители учреждений культуры, специалисты библиотек, учащиеся средних и высших учебных заведений, писатели, общественность.

Возрастное ограничение 6+