Александр Моор обсудил перспективы сотрудничества с генконсулом КНР

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области встретился с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Ло Шисюном. В рамках рабочей встречи обсудили текущий уровень и перспективы сотрудничества региона и Китая в экономике, образовании, культуре и туризме.

"Китай – один из ключевых внешнеэкономических партнёров как России в целом, так и Тюменской области. По объёму товарооборота за десять месяцев прошлого года КНР занимает первое место среди зарубежных партнёров региона", — написал в Telegram-канале Александр Моор.

Обсудили участие китайских компаний в Промышленно-энергетическом форуме TNF, который ежегодно проходит в Тюмени. Это событие является одной из главных площадок в России для диалога заказчиков, производителей и технологических партнёров в сфере энергетики.

"Развивается и гуманитарное сотрудничество. В вузах Тюменской области обучаются сотни студентов из КНР, развиваются межвузовские программы и академические обмены. И есть куда расти. Также существует потенциал для расширения взаимодействия в сфере туризма и культуры. В частности, в ноябре прошлого года в Китае выступил наш Тюменский филармонический оркестр под руководством дирижёра Юрия Владимировича Медяника", — добавил глава региона.

Укреплять партнёрство и реализовывать проекты между Тюменской областью и Китайской Народной Республикой планируют и дальше.