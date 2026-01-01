Для генерального консула КНР в Екатеринбурге провели экскурсию по Тюмени

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге господин Ло Шисюн с двухдневным официальным визитом находился в Тюмени. Программа пребывания включала серию рабочих встреч с руководством ведущих вузов города и представителями органов власти.

Пост об этом в Telegram-канале оставил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Мы рассказали гостям о социально-экономическом развитии города, об опорных предприятиях Тюмени, о том, что с китайским городом Дацин нас связывают прочные и длительные побратимские отношения, начавшиеся ещё в 1991 году. За минувшие 35 лет между нашими городами сформировалось устойчивое партнёрство: мы активно обмениваемся опытом, реализуем совместные проекты и регулярно принимаем делегации друг друга", — написал он.

В 2025 году сотрудничество получило новый импульс благодаря подписанному соглашению о дальнейшем развитии партнерских связей.

Господин Ло Шисюн и сопровождавшие его сотрудники свободно владеют русским языком и проявляют большой интерес к нашему городу, его истории и культуре.

"Я отметил, что 2026 год для Тюмени, первого русского города в Сибири, юбилейный – ему исполняется 440 лет, и пригласил китайского дипломата и членов консульства совершить экскурсию по пешеходной улице Дзержинского и ближе познакомиться с богатой историей города",— добавил мэр.

В рамках визита китайские гости посетили одну из достопримечательностей пешеходной улицы – Дом сказки Ершова.

Также делегация получила подробную информацию о достижениях Тюмени в области креативной экономики. На встрече обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Особое внимание на встрече уделили вопросам развития туризма. Китайская сторона обладает значительным опытом в этой сфере, Тюмень подтвердила готовность активно взаимодействовать для обоюдовыгодного развития туристических направлений.

По словам Максима Афанасьева, этот визит стал важным шагом на пути укрепления российско-китайского сотрудничества и открыл новые перспективы для совместных проектов и дальнейшего развития партнёрства.