Военных инженеров чествовали в Тюмени в их профессиональный праздник

| Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

Тюмень по праву можно назвать столицей военных инженеров. Достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции сформированные в Тюменской области 90-й сапёрный полк, инженерно-сапёрный батальон "Тобол". Носят почётное звание Гвардейский 40-й инженерно сапёрный и 91-й сапёрный полки.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в ходе торжественного мероприятия, посвящённого 325 годовщине со дня образования инженерных войск России 20 января.

"Это высокая честь и признание заслуг наших военных инженеров. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Прошлякова - ведущий в стране вуз, который готовит офицеров инженерных войск, которыми гордится вся страна. Восемь выпускников ТВВИКУ удостоены высокого звания Героя Российской Федерации", - напомнил глава региона.

"К сожалению, боевая работа приносит и горькие потери", - добавил губернатор. Выпускник ТВВИКУ Даниил Зайцев указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждён Орденом мужества посмертно. Награду губернатор вручил маме офицера Виктории Николаевне и супруге Зое Николаевне.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поздравил офицеров, курсантов, преподавателей и ветеранов ТВВИКУ с 325 годовщиной инженерных войск России.

"Училище было и остаётся гордостью нашего большого региона, его визитной карточкой. Многие выпускники прославили Тюменскую область, прославили своё училище. Из его стен вышли целые поколения офицеров. Многие из них не раз доказывали, что они являются славными продолжателями героических традиций наших отцов, дедов и прадедов", - отметил он.

"История развития и становления инженерных войск берет своё начало от эпохи Петра Первого, когда было принято решение о формировании инженерных подразделений регулярной армии. Прошло более трёх столетий, и все эти годы инженерные войска доблестно отстаивают интересы нашей Родины, выполняя самые сложные и ответственные задачи. Инженерное обеспечение битвы под Полтавой, штурма крепости Измаил, обороны Севастополя, форсирования Днепра - вот несколько ярких страниц летописей военных инженеров, которыми по праву гордятся их потомки", - напомнил начальник училища Алексей Бирюков.

"Только за 2025 год военными инженерами было обнаружено и обезврежено более миллиона боеприпасов и взрывных устройств, установлено свыше 600 тысяч мин, оборудовано более 30 переправ через различные водные преграды. И это только малая часть полного комплекса задач инженерного обеспечения, выполненных нашими боевыми товарищами", - подчеркнул он.

Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени отмечен подполковник Алексей Берёзкин, старший лейтенант Юрий Сасохвалов - медалью "За храбрость" второй степени. Медалью Жукова отмечены подполковник Сергей Смоголев и младший сержант Максим Домашенко.

Николай Ступников