  20 января 2026
"Росводоканал Тюмень" готовит к запуску новую КНС в микрорайоне Тура

Общество, 19:02 20 января 2026

компания «Росводоканал Тюмень» | Фото: компания «Росводоканал Тюмень»

Строительство канализационной насосной станции в районе улицы Камчатской в Тюмени завершает тюменский водоканал. Новая станция заменит КНС, которая отработала свой ресурс и не готова удовлетворить потребности растущего микрорайона, сообщает пресс-служба компании.

Производительность КНС увеличена с 680 до 1000 кубометров в час. Она построена по современной технологии и оборудована мощными, энергоэффективными насосными агрегатами.

"Станция оснащена современным экологичным оборудованием отечественного производства – инновационной системой очистки воздуха и сороудерживающим комплексом. Три насоса будут работать по схеме: два рабочих, один резервный. Это обеспечит ее надёжность", — пояснил главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

Технологическое оборудование размещено на девятиметровой глубине. Чтобы построить станцию в плавучих тюменских грунтах, Тюменский водоканал применил современную технологию. Сначала специалисты изготовили железобетонное основание, потом грейферными ковшами из внутренней части резервуара выбрали грунт, постепенно погрузив подземную часть на нужную глубину.

На новой станции завершается монтаж трубопроводов. Сначала работу объекта проверят с использованием чистой воды, а к весне запустят в эксплуатацию.

# Водоканал , строительство

﻿
