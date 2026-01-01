  • 20 января 202620.01.2026вторник
Карантин по бешенству ввели в трех населенных пунктах Упоровского округа

Общество, 19:26 20 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Карантин по бешенству животных введен в трех населенных пунктах Упоровского муниципального округа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ограничения действуют на территории дер. Осеева, на части территорий с. Скородум и пос. Емуртлинский Упоровского муниципального округа.

Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

В неблагополучной по данному заболеванию территории с 20 января запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлов зверей для вывоза в зоопарки.

# бешенство , карантин

