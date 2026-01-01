Карантин по бешенству ввели в трех населенных пунктах Упоровского округа
Карантин по бешенству животных введен в трех населенных пунктах Упоровского муниципального округа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Ограничения действуют на территории дер. Осеева, на части территорий с. Скородум и пос. Емуртлинский Упоровского муниципального округа.
Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.
В неблагополучной по данному заболеванию территории с 20 января запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлов зверей для вывоза в зоопарки.