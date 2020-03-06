Тринадцать дворов Центрального округа Тюмени благоустроят в 2020 году

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

13 дворов Центрального округа Тюмени будут благоустроены в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации города.

Выездное совещание под руководством Руслана Кухарука прошло 5 марта. Участники обсудили готовность к проведению работ по благоустройству новых объектов, в том числе планируемых к реализации в рамках Федерального проекта "Формирование современной городской среды".

"В работе администрации Тюмени отведена важная роль мероприятиям по комплексному благоустройству дворовых территорий. Мы посмотрели ряд объектов, которые включены в план благоустройства на 2020 год. В Центральном округе будет отремонтировано 13 дворов", – сказал глава города.

Современный вид обретут дворы у домов № 55 по ул. Седова: № 36 по ул. Водопроводной; № 4 по ул. Орджоникидзе, № 39 по ул. Республики; № 31 по ул. Красных Зорь; №№ 9- а и 9б по ул. Славянской, № 10 по Заречному проезду; № 49 по ул. Елизарова; № 116 по ул. Холодильной; № 46 по ул. Шиллера; № 31 по ул. Дзержинского и № 51 по ул. Орджоникидзе.

Последний адрес включили в схему объезда. Долгожданный летний ремонт во дворе поможет жителям навсегда забыть о лужах – будет решен вопрос водоотведения, на территории также починят наружное освещение и проведут дополнительное с подключением к вводно-распределительному устройству многоквартирного дома. Также будут отремонтированы проезды, площадки, тротуары.

На доме соорудят системы водоотвода, по периметру многоэтажки сделают новые отмостки, у крылец появятся пандусы, которые позволят маломобильным жителям передвигаться беспрепятственно. На радость детворе во дворе установят спортивные, детские игровые площадки. Организуют места для отдыха взрослых, просадят новые деревья и кустарники.

На всех дворовых территориях ЦАО в 2020 году запланировано провести капитальный ремонт инженерных коммуникаций: на 10 заменят сети теплоснабжения, на восьми – водоснабжения, на пяти решат проблемы с водоотведением.

Всего на 13 дворовых территориях будут обустроены дополнительные парковочные места, 15 детских, четыре спортивные, четыре турниковые площадки, один хоккейный корт. Устроены системы водоотведения и наружного освещения, пандусы и тротуары. Всего в 2020 году комфорт придет в 52 двора Тюмени.