Более семи миллионов рублей вложат в развитие межрегионального детского туризма

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Более семи миллионов рублей из областного бюджета направят в 2020 году на проведение мероприятий по развитию детского туризма из малоимущих многодетных семей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямала.

Распоряжение об этом подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства 2 марта.

В 2019 году решение о развития межрегионального детского туризма приняли парламентарии трех регионов.

С марта 2020 года начнутся первые экскурсионно-образовательные маршруты для школьников: "Тюмень-Тобольск-Когалым-Тюмень", "Тюмень-Тобольск-Когалым-Пуровск-Тюмень", "Тюмень-Тобольск-Сургут-Тюмень".

В Тюмени ребята побывают на обзорной экскурсии по городу, погрузятся в историю нефтегазодобычи. Они проедут на фирменном поезде по "Императорскому маршруту", прогуляются по Тобольскому кремлю, Абалаку, Знаменскому мужскому монастырю и Музею семьи императора Николая II. В Когалыме юные туристы посетят океанариум мирового класса, увидят экзотических морских обитателей. Также в программе маршрута – морской клуб, оранжерея, уникальное кернохранилище и Русскинский музей природы и человека им. А. П. Ядрошникова. Организаторы постарались учесть все предпочтения детей и разработали маршруты.

В 2019 году в рамках совместной программы 300 детей из Югры, Ямала, Тюменской области съездили в гости друг к другу. Они узнали интересные факты о своих великих земляках: Ершове, Менделееве, Алябьеве, Ремезове, Салманове, Муравленко. Благодаря программе школьники смогли побывать в Тобольске, Сургуте, Тюмени, Когалыме, Салехарде. Посетили парк культуры и отдыха "Северный очаг" и стойбище "Торова" в Пуровске, где своими руками сделали обереги и приготовили национальные ненецкие блюда.