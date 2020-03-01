Работу с юными нарушителями закона обсудят на стажировочной площадке в Тюмени

| Фото: Региональный центр "Семья" | Фото: Региональный центр "Семья"

Стажировочная площадка по обмену опытом работы с детьми, находящимися в конфликте с законом, пройдет в Тюмени с 11 по 13 марта, сообщает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Апробированные эффективные подходы к организации межведомственного взаимодействия представит Тюменская область представителям органов исполнительной власти, руководителям органов местного самоуправления, исполнителям инновационных проектов в сфере социального обслуживания из других субъектов страны.

Гости посетят Тюменский региональный "Семья", социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Тобольске, Областной центр профилактики и реабилитации, центр внешкольной работы "Дзержинец" и воспитательную колонию в Тюменском районе. Учреждения представят свои успешные практики в сфере социальной политики и обсудят с коллегами новые альтернативные варианты работы по профилактике подростковой преступности.

Добавим, что Тюменская область как один лидеров по работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. с 2019 года становится местом проведения стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В регионе действует профессиональная межведомственная команда, реализуются эффективные программы, направленные на социализацию подростков в обществе и профилактику совершения повторных правонарушений.