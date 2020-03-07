Команда учителей из Упоровского района участвует в конкурсе "Учитель будущего"

| Фото: АНО «Россия – страна возможностей» | Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Команда учителей начальных классов из средней школы с. Масали Упоровского района, в составе которой Светлана Красноярова, Светлана Толстоногова и Надежда Красноярова, участвует в полуфинале профессионального конкурса "Учитель будущего". Мероприятие проходит в Екатеринбурге с 6 по 8 марта, сообщает АНО "Россия – страна возможностей".

По словам Светланы Краснояровой, в состязании такого масштаба она участвует впервые. Первое впечатление от конкурса – положительные эмоции, необычная, искренняя атмосфера.

"Конкурсное движение у нас в школе традиционно приветствуется, стараемся не пропускать профессиональных соревнований. Но то, что конкурс "Учитель будущего" имеет такое большое значение, мы поняли уже только после того, как попали в полуфинал. Когда узнали, что наша команда прошла отбор среди таких сильных соперников, это стало для нас, безусловно, приятной новостью", - рассказала она.

По мнению Светланы Толстоноговой, для педагога в первую очередь важно проявлять свое творческое начало. "Настоящий учитель будущего должен быть креативным, подавать информацию легко и интересно. Только так можно найти общий язык с ребятами, и увлечь их самим процессом обучения. Важно при этом не забывать о саморазвитии", - отметила она.

Участницы команды отметили интересный формат нетворкинга в первый конкурсный день. Все участницы команды Масальской школы уверены, что их сила и преимущество в том, что они много лет работают вместе в одной школе.

"Мы все учителя начальных классов и понимаем друг друга с полувзгляда и полуслова, потому что всегда рядом, вместе, дружно. И для нас это не просто красивые слова, мы так живем", – добавила Светлана Красноярова.

В полуфинале профессионального конкурса "Учитель будущего" участвует 51 команда педагогов из шести регионов Урала. В их числе - 22 команды от Свердловской области, 12 команд от Ханты-Мансийского автономного округа, 9 команд от Челябинской области, 4 команды от Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 команды от Тюменской области, 1 команда от Курганской области. Также в конкурсе принимают участие 2 студенческие команды Уральского государственного педагогического университета.

Для всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, открыт доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления "Сенеж" – образовательного центра АНО "Россия – страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.