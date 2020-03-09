Тюменский район готовится к Всероссийской переписи населения

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Мониторинг уличного и адресного хозяйства населенных пунктов Тюменского района в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения начался еще в 2019 году.

Регистраторы прошли все улицы с населением свыше 500 человек и зафиксировали отсутствие названия улиц, номеров домов и подъездов в многоквартирных домах. Эти нарушения администрациям сельских поселений необходимо устранить в течение весенних месяцев, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

На заседании межведомственной комиссии по подготовке и проведению переписи 2020 в администрации Тюменского района замглавы района Сергей Ивченко обозначил основные вопросы, которые нужно решить на старте большой кампании.

Уполномоченный по вопросам переписи населения в Тюменском районе Луиза Сидоренко доложила о подборе временного переписного персонала, привлекаемого к работе. По ее данным, в столичном потребуется привлечь к работе 38 переписчиков стационарного участка, 38 контролеров полевого уровня и 239 переписчиков счетного участка. Все они пройдут обучение и тестирование.