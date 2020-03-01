Горожан приглашают на продовольственную ярмарку

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Специализированная продовольственная ярмарка пройдет в Тюмени 14 марта, сообщает городская администрация.

Разместится она на четырех площадках: парковка на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской, прилегающие территории, расположенные у Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12), у ТЦ "ПОРТ" (ул. Мельникайте, 126, к. 2) и у ТЦ "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11).

На ярмарке будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга области – мясо и мясная продукция, рыба, овощи, картофель, мед, сухофрукты и многое другое.

Ярмарочные площадки будут работать с 8 до 16 часов.