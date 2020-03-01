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Горожан приглашают на продовольственную ярмарку

Общество, 17:10 12 марта 2020

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Специализированная продовольственная ярмарка пройдет в Тюмени 14 марта, сообщает городская администрация.

Разместится она на четырех площадках: парковка на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской, прилегающие территории, расположенные у Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12), у ТЦ "ПОРТ" (ул. Мельникайте, 126, к. 2) и у ТЦ "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11).

На ярмарке будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга области – мясо и мясная продукция, рыба, овощи, картофель, мед, сухофрукты и многое другое.

Ярмарочные площадки будут работать с 8 до 16 часов.

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# продовольственная ярмарка

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