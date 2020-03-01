Банк России: размер переводов в системе быстрых платежей могут увеличить

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) до 2 млн рублей с нынешних 600 тыс. рублей предлагает Банк России, сообщает учреждение.

Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы. Соответствующее изменение нашло отражение в проекте положения "О платежной системе Банка России". Кроме того, в документе уточняются конкретные сроки внедрения банками для своих клиентов разных типов платежей в СБП.

Документ устанавливает поэтапное внедрение типов платежей (в пользу юридических лиц, за жилищно-коммунальные услуги, в пользу государства и другое). Так, возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду должна быть предоставлена клиентам банками — участниками СБП к 1 февраля 2021 года, проведения платежей между физическими лицами по инициативе получателя средств — к 1 апреля 2021 года. Возможность проведения периодических платежей — например, платежей за кредит или оплаты видео- и аудиоконтента (так называемая подписка) — должна быть предоставлена банками клиентам — физическим лицам к 1 июля 2021 года, а переводов от юридических лиц в пользу граждан по операциям на финансовом рынке (брокеры, доверительные управляющие и другие) — с 1 октября 2021 года.

Эти даты являются предельным сроком, к которому банки будут обязаны предоставлять те или иные типы операций в СБП своим клиентам. По мере готовности банки смогут это делать и раньше. Так, уже сегодня некоторые банки активно разворачивают сервисы оплаты в СБП товаров, работ, услуг, ЖКУ и проведения других типов платежей.

Напомним, что переводы между физическими лицами в СБП системно значимые банки должны проводить с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года. Это должно способствовать повышению доступности финансовых услуг для граждан, снижению стоимости платежей для потребителей, развитию конкуренции на финансовом рынке.

Проект размещен на сайте Банка России для обсуждения. Замечания к документу принимаются до 29 марта 2020 года.