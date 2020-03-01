Пятьдесят учителей и воспитателей Ишима претендовали на звание "Педагог года-2020"

| Фото: пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

Первое место в номинации "Учитель года" в Ишиме поделили учитель истории и обществознания школы №7 Юлия Иванова и учитель начальных классов школы №8 Марина Вилемсон. Всего в конкурсе приняли участие 50 педагогов и воспитателей, победителей определили в пяти номинациях, сообщает пресс-служба городской администрации.

Второе место в номинации "Учитель года-2020" отдали учителю математики школы № 12 Юлии Черенцовой, третье – учителю технологии школы №3 Евгению Эйхману.

В течение недели конкурсанты проходили различные испытания: проводили открытые уроки, мастер-классы, делились передовыми методами работы на семинарах, презентовали авторские практики.

Победителями среди дебютантов стали учитель начальных классов школы №12 Ксения Ткаченко и воспитатель детского сада № 19 Ирина Деева.

По мнению Ксении Ткаченко, участвовать в профессиональных конкурсах нужно обязательно, потому что это возможность проверить себя и приобрести новые знания.

"Моей изюминкой стало внедрение и использование лего-технологии на уроках. В прошлом году я ездила на специальные курсы, где нас этому учили. Для Ишима это новая практика, поэтому всем было интересно", - рассказала она.

Ксения Ткаченко добавила, что победа стала неожиданной, укрепила уверенность в собственных силах.

"Конечно, переживала. И ночами не спала. Но опыт приобрела колоссальный. В дальнейшем планирую принять участие в номинации "Учитель года". Отмечу, что очень важна поддержка школьной команды, у нас она сложилась. Поддерживали меня также друзья и мама, она же моя коллега – учитель начальных классов Ольга Ткаченко. Весь конкурс мама была рядом, за что ей большое спасибо!" - подчеркнула Ксения.

В оставшихся номинациях места распределись следующим образом. Лучшим учителем физической культуры признали Александра Таланцева из школы № 5. Серебро завоевал Сергей Родионов из школы № 3. Третье место у учителя физкультуры школы № 1 Олега Рачева.

В номинации "Воспитатель года–2020" первое место завоевала Светлана Сунцова из детсада №5 "Ёлочка". Второе у воспитателя детсада № 9 Анны Чудиновой, третье – Марина Бурашова из детского сада № 7.

Инна Кондрашкина