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Максим Афанасьев: Тобольск готовится к весне

Общество, 14:13 11 марта 2020

администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Начинаем готовить Тобольск к весне. ТОДЭП приступил к мойке ограждений, дорожных знаков, тумб опор освещения, бордюрного камня. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"При наступлении тепла будем эту работу усиливать. Сейчас на улицах города работают четыре специализированных машины с керхером", - рассказал он.

После схода снега в городе стало больше мусора на обочинах дорог. В этом направлении работа также будет усилена. Рабочие активно начинают промывать дождеприемные колодцы, очищают решетки. Дорожники вручную прометают посадочные площадки и заездные карманы, моют остановочные павильоны.

Анжела Лебедева

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# дорожные службы , Тобольск , ТОДЭП

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