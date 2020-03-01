Максим Афанасьев: Тобольск готовится к весне

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Начинаем готовить Тобольск к весне. ТОДЭП приступил к мойке ограждений, дорожных знаков, тумб опор освещения, бордюрного камня. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"При наступлении тепла будем эту работу усиливать. Сейчас на улицах города работают четыре специализированных машины с керхером", - рассказал он.

После схода снега в городе стало больше мусора на обочинах дорог. В этом направлении работа также будет усилена. Рабочие активно начинают промывать дождеприемные колодцы, очищают решетки. Дорожники вручную прометают посадочные площадки и заездные карманы, моют остановочные павильоны.

Анжела Лебедева